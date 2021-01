Stiri pe aceeasi tema

- Ioana Nastase a chemat poliția vineri seara, in casa din Complexul Stejarii, din nordul Bucureștiului. ”Nu voi da multe detalii, dar va spun ca ma bucur ca am ieșit. Mulțumesc domnilor polițiști ca au venit la timp. Nu vreau sa vorbesc urat la adresa lui (n.r. Ilie Nastase). Am vrut sa il fac fericit.…

- Ilie Nastase a batut-o și pe noua sa soție, Ioana! Totul s-a intamplat vineri seara, in casa din Complexul Stejarii, din nordul Bucureștiului. Ioana Nastase a sunat la 112, iar un echipaj de poliție s-a deplasat la fața locului și a scos-o pe femeie. ”Nu voi da multe detalii, dar va spun ca…

- Ilie Nastase, 74 de ani, continua sa duca o viața cu nabadai. Soția fostului mare tenismen, Ioana, a sunat vineri seara la 112 pentru a reclama ca a fost agresata de acesta, scrie G4Media.ro, citand surse judiare. Apelul a fost dat din locuința acestora dintr-un complex de lux din zona de nord a Capitalei,…

- Scandal in familia lui Ilie Nastase! Fostul tenismen este acuzat ca și-ar fi agresat soția! Ioana a sunat de urgența la 112, un echipaj de Poliție ajungand imediat la domiciliul celor doi soți. Ce s-a intamplat, de fapt, intre ei?

- Ilie Nastase nu mai arata așa cum știați, caci acum și-a schimbat complet look-ul, dar nu și naravul. Se pare ca obiceiurile vechi nu se schimba niciodata, dovada stand și imaginele surprinse cu fostul tenismen și soția sa. Amandoi sunt ”pasionați” de cel mai periculos viciu, dar nu le pasa!

- O craioveanca de 29 de ani s-a certat cu iubitul și a sunat la 112 spunand ca cineva vrea sa o omoare, apoi a inchis telefonul. Cand a realizat ca a exagerat, nu a mai dorit sa intre in legatura cu forțele de ordine. Poliția a amendat-o pe femeie. Polițiștii doljeni au fost sesizați, sambata…

- Ioana Nastase, in varsta de 45 de ani, a atras toate privirile cu tinuta aleasa pentru o petrecere de zile mari. Sotia lui Ilie Nastase a avut o aparitie de senzatie intr-o rochie extrem de scurta. Ioana Nastase, aparitie incendiara la 45 de ani La 45 de ani, Ioana Nastase arata demential. Sotia celebrului…

- Un minor de15 ani din raionul Singerei a fost reținut de polițiști, dupa ce a furat un automobil de pe strada Bucuriei și se deplasa neregulamentar pe strazile Capitalei.Polițiștii au stabilit ca individul a deteriorat lacatul garajului de unde a furat automobilul.