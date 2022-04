Probleme pentru Ferrari – Recheamă mii de mașini în service din cauza unor deficiențe la frânare Ferrari recheama in service mii de masini la nivel mondial din cauza unor probleme la sistemul de franare. Un capac al rezervorului de lichid de frana ar putea sa nu se aeriseasca in mod corespunzator, creand astfel un potential vid in interiorul rezervorului de lichid de frana. „Vehiculele implicate in aceasta campanie de rechemare in service sunt echipate cu un capac al rezervorului de lichid de frana care ar putea sa nu se aeriseasca in mod corespunzator, creand astfel un potential vid in interiorul rezervorului de lichid de frana", au precizat cei de la Ferrari intr-un comunicat citat de… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

