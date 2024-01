Probleme pe podul de la Brăila: Reasfaltat de trei ori în 150 de metri Podul de la Braila, inaugurat in iulie 2023 și supranumit „Golden Gate-ul Romaniei,” a fost reasfaltat de trei ori pe o porțiune de doar 150 de metri in perioada iulie-decembrie. Acest proiect spectaculos de infrastructura, considerat cel mai important din Romania dupa Revoluție, a fost dat in folosința, insa problemele persista. Potrivit analizei Companiei de Drumuri, rețeta asfaltului folosit nu a fost respectata. De la inaugurare și pana in prezent, asfaltul de pe o mica porțiune a podului a devenit subiect de disputa intre constructorul italian WeBuild și autoritațile romane. Problema principala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

