Stiri pe aceeasi tema

- In prezent exista pe piata un total de 209 de camioane electrice produse de Nikola, la dealeri si clienti, iar compania recheama acele vehicule si este in curs de a contacta toate partile, a declarat pentru Reuters un purtator de cuvant al lui Nikola. Concluziile preliminare ale anchetei efectuate de…

- Nikola a rechemat de pe piata toate camioanele sale electrice pe care le-a livrat pana in prezent si suspenda vanzarile, dupa ce o investigatie asupra unor incendii produse recent a gasit drept cauza o scurgere de lichid de racire in interiorul unui acumulator, transmite Reuters. In prezent…

- Un numar de 280.000 de mașini electrice produse de Tesla sunt vizate de o ancheta demarata de autoritatea de reglementare in domeniul siguranței auto din SUA. Proprietarii de vehicule Model 3 și Model Y acuza ca au pierdut controlul asupra direcției și ca au avut probleme cu servodirecția, transmite…

- Constructorul german de automobile de lux Mercedes-Benz a decis sa faca din China, cea mai mare piata auto din lume, elementul central al urmatoarei sale campanii pentru automobilele electrice, a anunțat directorul general Ola Kaellenius, potrivit agenției de presa Reuters, preluata de Agerpres.Campania…

- Compania indiana Tata a ales sa construiasca o fabrica de baterii pentru vehicule electrice in sud-vestul Angliei, a relatat marti Bloomberg, o victorie care va sprijini industria auto a tarii in conditiile concurentei globale acerbe, transmite Reuters., potrivit news.ro.Tata a ales un loc din Somerset…

- Stellantis, al treilea cel mai mare producator de automobile din lume dupa venituri, va dezvalui in octombrie prima sa masina electrica la pret accesibil fabricata in Europa, transmite CNBC. Noul model Citroen e-C3 va avea o autonomie de 320 de kilometri si o capacitate de "incarcare rapida" de 57 de…

- Producatorul american de cipuri de memorie Micron a declarat vineri ca este dedicat afacerilor din China si ca va investi 4,3 miliarde de yuani (603 milioane de dolari) in urmatorii cativa ani intr-o fabrica de asamblare a cipurilor din orasul chinezesc Xian, transmite Reuters, citat de news.ro.Compania…

- Vanzarile de trotinete electrice au crescut, in ultimul an, cu aproximativ 10%, in Romania, in timp ce pretul mediu de vanzare per unitate a scazut cu cel putin 10%, in conditiile ieftinirii materiilor prime, potrivit datelor unei companii din industria de comert electronic. Anual, romanii cumpara circa…