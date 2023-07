Stiri pe aceeasi tema

- Ioana Grama se confrunta cu probleme in vacanța din Capri. Ce a pațit vedeta, dar și ce a trebuit sa faca pentru a remedia situația in care s-a aflat. Ce a dezvaluit pe o rețea de socializare cu privire la cele intamplate.

- Se lauda cu Farul, campioana din SuperLiga, dar se lauda de azi și ca este locul in care vii sa te bucuri de mare, soare plaja și... de promoția din agențiile Superbet de pe litoral. Aceasta e emoția frumoasa din Dobrogea, regiunea care va fi vizitata in lunile de vara de romani din toate județele țarii!…

- Anda Ghița nu are liniște nici in vacanța! Soacra lui Ionuț Atodiresei sta cu inima stransa pentru familia lasata acasa. Vedeta se confrunta cu probleme dupa ce a caștigat un proces in instanța. Cine i-a stricat concediul, dar și de ce a fost aceasta nevoita sa intervina de la peste 1000 de km distanța.

- BRomania a trecut prin clipe de panica in timpul filmarilor pentru Miami Bici 2. De ce a crezut actorul ca se confrunta cu probleme de sanatate. Ce a pațit. Ce a marturisit, intr-un interviu exclusiv pentru Xtra Night Show.

- Zeci de mii de romani merg in Grecia pentru a-și petrece vacanța. Turiștii trebuie sa fie foarte atenți la medicamentele pe care le vor lua cu ei in bagaje. Statul elen are o legislație dura care impune amenzi semnificative sau chiar pedepse privative de

- Lidia Buble se pare ca are probleme grave in vacanța, chiar inainte de ziua ei. Artista a ajuns la capatul puterilor și a luat o decizie radicala. Buble bubuie de nervi Lidia Buble a decis sa plece in vacanța și a știut sa iși aleaga o destinație de poveste. Ce poate fi mai frumos și […] The post Lidia…

- Larisa Udila a fost nevoita sa se intoarca mai repede din Tokyo in urma cu cateva zile, asta pentru ca bunica ei nu s-a simțit bine. Acum, micuțul Milan, s-a imbolnavit, iar frumoasa șatena a fost cea care l-a supravegheat tot timpul dupa intoarcerea din vacanța. Iata ce a pațit!

- Mira și iubitul ei, Levi Elekes, au fost in vacanța in Bali, iar ei s-au bucurat de cateva zile de relaxare. Cu toate acestea, la intoarcerea din vacanța, artista s-a ales cu probleme de sanatate. Cantareața le-a povestit fanilor ei de pe rețelele personale de socializare ce a pațit, mai exact, dar…