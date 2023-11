Stiri pe aceeasi tema

- Noile masuri fiscale pregatite de Guvern reprezinta „un pas in directia buna”, avand in vedere ca in Romania sunt „probleme sistemice”, a afirmat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis, intr-o declaratie de presa.

- Proiectul de lege care conține noi masuri fiscale include modificari care afecteaza sportul profesionist. Incepand din anul urmator, salariul maxim pe care il poate plati un club finanțat din bani publici nu poate depași 30.000 de lei net. ...

- Draft nou de modificari fiscale-bugetare: Se renunta la „ajustorul fiscal”, care se inlocuieste cu „impozitul minim pe cifra de afaceri” a companiilor mari si a bancilor, relateaza Ziarul Financiar.

- Acțiunile Apple au pierdut 2.9% dupa apariția unor informații potrivit carora China intenționeaza sa extinda interdicția de utilizare a iPhone-urilor la agențiile și companiile guvernamentale, transmite CNN. Investitorii sunt ingrijorați cu privire la capacitatea Apple, cea mai valoroasa companie publica…

- Industria auto se indreapta spre un viitor din ce in ce mai verde. Constructorii auto europeni pariaza pe un viitor cu vehicule cu combustibil ecologic.Asa numitii combustibili ecologici vor juca un rol cheie in viitorul industriei auto europene, potrivit mai multor producatori de automobile din…

- Bulgaria plange dupa turistii rusi, Ungaria se bucura la o mana de vizitatori chinezi, si totusi armatele de turisti au revenit in Europa in aceasta vara, scrie Financial Times, preluat de Ziarul Financiar.