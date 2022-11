Probleme la partida FC Voluntari II - Gloria Baneasa. Arbitrul nu a dat drumul la joc

Stiri pe aceeasi tema

- In etapa a zecea a Ligii a 3 a la fotbal, seria a treia, pe terenul central din Complexul Academiei Hagi, de la Ovidiu, s au intalnit doua dintre reprezentantele judetului Constanta, Farul Constanta II si nou promovata Gloria Baneasa.Partida s a incheiat la egalitate, 1 1. Oaspetii au deschis scorul…

- Știam ca va veni acest moment, iar primul semn a fost etapa trecuta, cand CS Amara a ținut 88 de minute in șah Recolta Gheorghe Doja. Sambata, 22 octombrie 2022, in ultima etapa a turului, la Amara a venit Gloria Baneasa, la randu-i promovata in acest sezon din Liga a IV-a Constanța. Publicul amarean…

- Etapa a cincea a Ligii a 3 a la fotbal, seria a treia, le a adus succese clare reprezentantele judetului Constanta. Rezultatele au fost: Gloria Albesti Agricola Borcea 6 0 Madalin Anton 13, Alexandru Vieru 20, Robert Pislaru 64 ndash; din penalty, Cosmin Zamfir 84, 89, 90 3 Gloria Baneasa FC Voluntari…

- Sambata, 24 septembrie, sunt programate partidele celei de-a cincea etape ale campionatului Ligii a III-a la fotbal, Seria a III-a. Neinvinsa in actualul sezon (o victorie și trei remize), echipa Farul II va juca pe terenul nou promovatei CS Amara. Partida este programata, de la ora 17.00, pe stadionul…

- In acest week-end, sunt programate partidele etapei a patra a Ligii a III-a la fotbal. In Seria a III-a, sambata, 17 septembrie, de la ora 17.00, pe terenul sintetic din Complexul Academiei Hagi de la Ovidiu, Farul II primeste vizita Dunarii Calarasi, lidera la zi a clasamentului. Meciul va putea fi…

- Nicolae Dica (42 de ani), antrenorul lui FCSB, a prefațat meciul cu FC Voluntari din etapa 10 a Ligii 1. FCSB - FC Voluntari se va juca luni, 12 septembrie, de la ora 21:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe PrimaSport 1, DigiSport 1 și OrangeSport 1. „Ne așteapta o partida grea,…

- Mihai Stoica (57 de ani), managerul general al celor de la FCSB, avertizeaza inaintea partidei cu FC Voluntari din Liga 1. FCSB - FC Voluntari se joaca luni, 12 septembrie. Partida este programata de la 21:00 și va fi LiveTEXT pe GSp.ro Mihai Stoica: „Sa vedeți ce meci greu vom avea” FCSB vine dupa…

- FC Voluntari și Rapid se intalnesc sambata, de la ora 21:45, in etapa cu numarul 9 din Liga 1. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Orange Sport 1, Prima Sport și Digi Sport 1. Rapid București imparte prima poziție in Liga 1 cu Farul, ambele cu cate 18 puncte stranse in 8 partide. FC Voluntari…