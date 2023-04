Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Horia Constantinescu, a descins alaturi de inspectori in piețele din Turda. In urma acțiunii, comisarii CRPC RNV Cluj au identificat mai multe nereguli, pentru care au dispus masura opririi temporare a prestarii serviciilor pentru 9 operatori…

- Inspectorii ANPC au dispus oprirea temporara a activitații unui targ de tradiții și obiceiuri organizat in Parcul Tineretului din Capitala.Printre neregulile constatate de inspectori se numara lipsa documentelor necesare funcționarii, nerespectarea condițiilor de pastrare stabilite de producator,…

- Gandaci vii, tavi impuțite, pline de grasime și produse expirate. Acestea sunt doar cateva dintre neregulile descoperite de inspectorii de la Protecția Consumatorului in bucataria... The post Au inchis temporar Pizza Hut! Ce probleme a gasit Protecția Consumatorilor in restaurantul american din Timișoara…

- Inspectorii de la Protectia Consumatorilor au gasit, marti, in urma unui control facut la Pizza Hut din Timisoara, mai multi gandaci vii, tavi pline de grasime si produse expirate. Astfel, a fost aplicata o amenda de 15.000 de lei si s-a dispus inchiderea pizzeriei pana la remedierea problemelor descoperite,…

- Un restaurant Pizza Hut din Timișoara a fost amendat și inchis, marți, de inspectorii de la Protecția Consumatorilor. In timpul controlului, s-au gasit gandaci vii, tavi pline de grasime si multa mizerie in zona de preparare a mancarii. Restaurant Pizza Hut, inchis din cauza mizeriei In urma unei reclamații,…

- Nereguli grave descoperite de inspectorii Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) in mai multe magazine LIDL din Romania! Din cauza problemelor constatate, reprezentanții ANPC au fost nevoiți sa inchida temporar numai puțin de 38 de unitați LIDL din țara și sa aplice amenzi in valoare…

- Un supermarket Lidl din județul Alba, INCHIS de catre ANPC. Ce nereguli au fost descoperite de inspectori Un supermarket Lidl din județul Alba, INCHIS de catre ANPC. Ce nereguli au fost descoperite de inspectori In cursul zilei de vineri, Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor a anunțat…

- Protecția Consumatorului a inchis cinci restaurante din București din cauza alimentelor expirate și a mizeriei. Inspectorii ANPC au facut mai multe controale la restaurante din zona Piața Alba Iulia din Capitala, iar cinci unitați au fost inchise temporar. Printre neregulile gasite s-au aflat alimente…