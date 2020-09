Probleme în campania electorală: jandarmii au 'spart' un eveniment electoral Un eveniment electoral din Bistrița a fost intrerupt de jandarmi deoarece participanții nu purtau maști de protecție. Asta deși jandarmii le-au explicat participanților ca sunt obligați sa poarte maști la astfel de activitați. 18 persoane au fost amendate. Citește și: Klaus Iohannis despre ministrul care a facut accident gonind nebunește: Trebuie sa dezvoltam infrastructura Potrivit reprezentanților Jandarmeriei Bistrița, miercuri seara, la Bistrița a avut o activitate cu caracter electoral unde mai multe persoane nu au respectat masurile de sanatate publica impuse prin lege, informeaza… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

