PROBLEME – Extinderea Parcului Național Munții Rodnei afectează terenurile moiseienilor Moisei Eventuala extindere a Parcului Național Munții Rodnei va afecta cu siguranța terenurile deținute de moiseieni in zonele vizate. Semnalul de alarma a fost tras de catre conducerea Primariei Moisei, care a transmis o adresa Ministerului Mediului. Limitele propuse pentru Parcul Național Munții Rodnei și SIT-urile Natura 2000 care fac parte administrativ din comuna Moisei nu corespund in unele zone cu limitele Parcului Național Munții Rodnei. O spune Primaria Moisei, care atrage atenția asupra faptului ca o extindere a Parcului Național Munții Rodnei ar afecta terenurile unor moiseieni care… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

