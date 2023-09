Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a declarat, sambata seara, ca sanctiunea UEFA, de disputare de catre prima reprezentativa a unui meci pe teren propriu cu portile inchise ca urmare a incidentelor provocate de suporteri la partida cu Kosovo, este dura dar totodata corecta.…

- Fostul soț al Monicai Gabor, tatal Irinucai, parca este blestemat, are parte numai de ghinoane. Au aparut noi probleme legale pentru Irinel Columbeanu. Fostul milionar va ajunge, din nou, in instanța. Irinel Columbeanu, dat in judecata. Cui datoreaza bani Irinel Columbeanu are noi probleme cu legea.…

- „Este fost polițist, colonel in rezerva. Nu o sa-i spun numele. A fost șef la BCCO București. Din informațiile mele, se pare ca avea probleme cu alcoolul de mult, a fost transferat la un moment dat. Avea probleme inca de cand era activ, s-a pensionat in 2015-2016. A fost un protejat al sistemului.Am…

- In primele 6 luni din 2023, Registrul Auto Roman a verificat aproape 45.000 de automobile, iar dintre acestea, aproape 45% erau cu probleme, tehnice sau cu actele. Registrul Auto Roman (RAR) a verificat in trafic, din punct de vedere tehnic, in primele șase luni din anul 2023, 44.472 de vehicule, la…

- Poliția Rutiera poate da amenda de viteza pentru șoferii care circula cu 40 km/h in localitate, dar aceasta sancțiune se aplica doar in anumite situații. Limita de viteza in localitate este, in general, de 50 km/h. In unele cazuri, autoritațile locale au stabilit limite mai mari, de pana la 80 km/h.…

- FCSB s-a calificat cu emoții in turul 3 al Conference League. Dupa 1-0 in tur, echipa roș-albastra a caștigat cu 3-2, cu CSKA Sofia. FCSB va da in turul III preliminar din Conference peste Nordsjaelland, vicecampioana Danemarcei (AICI, prezentarea adversarului)Turul ar urma sa aiba loc la București,…

- O stațiune din Romania ii va ajute pe cei care au diverse probleme de sanatate sa le rezolve fara sa mai ia diverse tratamente. In plus, este destul de aproape de București și exista mai multe cai de acces spre aceasta zona, inclusiv cu trenul – scriu jurnalistii de la Evenimentul zilei. Stațiunea balneoclimaterica…