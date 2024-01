PROBLEME – Borșean oprit de poliție în Zalău. S-a ales cu dosar penal Un maramureșean s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost oprit de poliția din Zalau. Joi, 4 ianuarie a.c., la ora 09.20, pe Strada 22 Decembrie 1989 din municipiul Zalau, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Zalau – Biroul de Ordine Publica au oprit in trafic pentru control un autoturism, condus de un barbat de 38 de ani, din orașul Borșa. IPJ Salaj precizeaza ca in urma verificarilor efectuate s-a constatat ca autorizația de circulație provizorie eliberata autoturismului era expirata, astfel ca in cauza, polițiștii salajeni au intocmit dosar penal, sub aspectul savarșirii infracțiunii de… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Azi noapte, la ora 00.05, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au intervenit la un accident rutier produs pe strada Garii. La fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca, un autoturism condus de catre o tanara de 24 de ani, din Dumbravița, dinspre bulevardul Decebal, a surprins și accidentat un barbat…

- Politistii harghiteni au intocmit un dosar pe numele unui tanar in autoturismul caruia s-au gasit, la sfarsitul saptamanii trecute, aproximativ doua mii de petarde, potrivit Agerpres.Biroul de Presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Harghita a informat, luni, ca barbatul de 30 ani, din…

- Polițiștii din Vatra Dornei au utilizat dispozitivul de oprire forțata tip spike din dotare fața de un șofer din Borșa care a refuzat sa opreasca la semnalul regulamentar. In cele din urma mașina a fost indisponibilizata prin reținerea placuțelor cu numerele de inmatriculare, iar șoferul a fost sancționat…

- Zilele trecute, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare-Biroul pentru Protecția Animalelor au pus in executare doua mandate de percheziție domiciliara și un mandat de accesare a sistemelor informatice, in județul Satu Mare, intr-un dosar in care cercetarile sunt continuate sub aspectul…

- ccLuni dimineața, 6 noiembrie, polițiștii din Baia Mare au intervenit la un accident rutier produs pe bulevardul Republicii din municipiu. In urma deplasarii la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 46 de ani, aflat la volanul unui autoturism, condus dinspre strada Granicerilor,…

- Grav accident de circulație produs astazi, 5 noiembrie a.c., pe strada Victoriei din Borșa. Polițiștii din Borșa, in urma deplasarii la fața locului, in urma cercetarilor facute, au stabilit faptul ca, un barbat de 44 de ani din județul Suceava, aflat la volanul unui autoturism, pe D.N. 18, in orașul…

- Șofer din municipiul Botoșani, oprit de polițiști pentru ca „dansa” cu mașina pe o strada intens circulata din oraș Miercuri, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Botoșani – Biroul de Ordine Publica au oprit pentru control, pe strada Mihail Kogalniceanu, din municipiul Botoșani, un autoturism…

- In urma apariției, in spațiul public, a unor imagini cu doi tineri in timp ce se agreseaza, pe o strada din municipiul Zalau, Compartimentul de Relații Publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Salaj este abilitat sa comunice urmatoarele: La data de 12 octombrie a.c., polițiștii din cadrul…