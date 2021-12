Problema lipsei antimateriei este una falsă Particule pe punctul de a se ciocni (reprezentare grafica) Aparent, una dintre problemele majore ale fizicii este reprezentata de dezechilibrul (asimetria) dintre materie și antimaterie din univers. Unii fizicieni cred ca imediat dupa Big Bang ar fi trebuit sa existe un numar egal de particule și antiparticule. Fiecare particula ar fi avut o antiparticula. Daca ar fi stat astfel lucrurile, acestea ar fi trebuit sa se anihileze și sa lase in urma doar energie – fara materie. Totuși, traim intr-un univers compus din materie, iar antimateria a disparut. Dar cat de mare este, in fapt, aceasta problema?… Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

