- Primaria Urlati a fost amendata cu 50.000 de lei de catre comisarii de mediu in urma unui control al presedintelui Garzii Nationale de Mediu, Octavian Berceanu, care a acuzat administratia locala ca "doseste deseuri", acoperindu-le cu pamant.

- Primaria din Puchenii Mari a fost amendata cu 50.000 de lei, dupa ce comisarii de mediu din Prahova au depistat abandonari „masive” de deseuri care erau impinse cu buldoexcavatorul spre padure. Și primaria Urlați a primit o amenda de 50.000, in urma unui control al presedintelui Garzii Nationale de…

- Comisarul-sef al Garzii Nationale de mediu, Octavian Berceanu, spune ca in unele comune, situatia legata de aruncarea ilegala a gunoiului nu se remediaza in niciun fel si ca autoritatile nu reactioneaza la nicio masura punitiva. "Autoritatile nu fac nimic, chiar daca noi dam amenzi, chiar daca mergem…

- Comisarul general al Garzii de Mediu, Octavian Berceanu, afirma ca in apropiere de statia de sortare a deseurilor de la Draganesti, judetul Prahova, care este arhiplina si pentru care Primaria a fost amendata deja, autoritatile locale au dus deseuri pe care le-au acoperit cu un strat de pamant. El…

- "Draganesti, Prahova. Aceasta ar fi trebuit sa fie o statie de sortare si de transfer al deseurilor. E o bataie de joc, un depozit in care zac deseurile in ploaie, in vant, plin de muste, plin de animale, de rozatoare, de ciori. Bataie de joc! Asa arata gestiunea deseurilor intr-o statie de sortare…

- Octavian Berceanu, seful Garzii Nationale de Mediu, a facut un live chiar din locul unde au fost dezmembrate cel putin cinci autobuze. Berceanu a fost insotit de un echipaj al Jandarmeriei. "Politia si Primaria stiau".

- Comisariatul Județean Prahova al Garzii Naționale de Mediu a anunțat faptul ca aerul nu a fost poluat in urma incendiului izbucnit miercuri pe platforma Eco Burn din localitatea Brazi. Autoritațile susțin ca in urma controlului s-a constatat faptul ca in incendiu au ars substanțe de laborator…