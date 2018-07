Stiri pe aceeasi tema

- Responsabilii Uniunii Europene au presat marti Marea Britanie ca aceasta sa dezvaluie cat mai repede viziunea sa asupra relatiilor economice pe care intentioneaza sa le aiba cu UE dupa Brexit, subliniind ca europenii nu vor accepta niciun proiect care nu-i va conveni guvernului irlandez, informeaza…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat vineri ca in sesiunea destinata securitatii de la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles s-a exprimat "pentru intarirea relatiei transatlantice", precizand ca nu este asa pesimist ca presedintele Consiliului European, Donald Tusk, in privinta relatiei dintre…

- Summitul de doua zile s-ar putea dovedi un moment crucial pentru blocul comunitar, in contextul in care neintelegerile persistente privind migratia ar putea amplifica faliile deja adanci si ar putea ameninta unitatea UE intr-un context in care presiunea este tot mai mare, nu doar din partea Rusiei,…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi si vineri, la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles. Plecarea șefului statului vine in contextul in care miercuri, in Parlament, moțiunea de cenzura impotriva Guvernululi Viorica Dancila a picat, iar Puterea așteapta ca saptamana aceasta președintele…

- Diviziunile aratate de liderii europeni in fata problemei migratiilor sunt un semn de slabiciune a Uniunii Europene si alimenteaza miscarile populiste si xenofobe, a avertizat miercuri presedintele Consiliului European, Donald Tusk, cu o zi inaintea summitului crucial programat joi si vineri la Bruxelles,…

- Uniunea Europeana (UE) nu va accepta niciun acord de retragere sau de tranzitie cu Londra daca cele doua parti nu vor gasi o solutie pentru a evita "o frontiera dura" intre Irlanda si Irlanda de Nord, a insistat miercuri, la Strasbourg, presedintele Consiliului European, Donald Tusk, informeaza AFP,…