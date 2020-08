Stiri pe aceeasi tema

- Actualul primar al municipiului, Dorin Florea, și consilierul sau, Claudiu Maior, cu sprijin din partea partidului PRO Romania, și-au lansat ieri candidaturile pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Mureș, respectiv de primar al municipiului Targu-Mureș. Claudiu Maior, candidatul la primarie,…

- Inițial, municipalitatea se angajase la amenajarea a circa 20 de km de culoare pentru bicicliști, de-a lungul paraului Pokloș din cartierul Tudor Vladimirescu și pe str. Aleea Carpați, in zona Complexului Weekend. Potrivit lui Claudiu Maior, consilierul primarului mun. Targu Mureș, anul acesta nu se…

- Primarul in funcție de peste 20 ani la Targu Mureș, Dorin Florea, apare intr-un afiș electoral publicat in ediția tiparita a ziarului Cuvantul Liber din data de 28 iulie, in calitate de candidat independent la președinția Consiliului Județean Mureș. Dorin Florea se anunța ca independent dar pe același…

- Președintele Partidului Național Liberal (PNL) Mureș, senatorul Cristian Chirteș, a anunțat miercuri, 1 iulie, intr-o conferința de presa organizata sub motto-ul ”Romania in care #se poate”, in curtea Gallery Wedding Garden din Targu Mureș, candidații liberali la funcția de primar pentru primariile…

- La conferința de de presa de astazi președintele PNL Mureș, Cristian Chirteș și-a anunțat candidatura la șefia Consiliului Județean. Apoi, consilierul local Theodora Benedek va fi candidat la primaria Tg. Mureș, consilierul pe sport al premierului Orban, Gabriei Toncean va candida la primaria Reghin.…

