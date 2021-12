Dintr-o clasa cu 25 de copii, 4 dintre ei renunța la școala pana la clasa a VIII-a sau dupa finalizarea ei, arata datele statistice ale Eurostat și ale Institutul Național de Statistica. Rata de parasire timpurie a sistemului de educație și formare in aceasta categorie de varsta (18-24 de ani) este de 15,6%, in creștere … Articolul Problema abandonului școlar, tratata cu fondurile de 3,7 miliarde de euro destinate Educației prin PNRR apare prima data in Opinia Buzau .