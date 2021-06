Probioticele: ce foloase au în cazul copiilor In industria suplimentelor alimentare, probioticele reprezinta un punct de capatii, datorita numeroaselor beneficii pentru sanatate. Printre acestea se numara suplimentarea cu bacterii sanatoase la nivelul intregului corp, menținind microbiomul natural in parametri normali. De asemenea, probioticele sint adesea utilizate ca tratament complementar impotriva unor afecțiuni precum sindromul colonului Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a stabilit majorarea alocației pentru copii din 2022 și indexarea acesteia cu inflația incepand din 2023, a anunțat premierul Florin Cițu. „Guvernul a stabilit majorarea alocației de stat pentru copii incepand din anul 2022 și indexarea anuala a acesteia cu rata medie a inflației incepand din…

- Un numar de 78 de tichete sociale pentru gradinița, in valoare totala de 7.600 de lei, a acordat Direcția de Asistența Sociala Deva in anul școlar 2020-2021, pentru a incuraja prezența zilnica la gradinița a copiilor din familii defavorizate și creșterea accesului la educație a acestora. Valoarea…

- Din primele cercetari, medicii legiști au stabilit primele concluzii in ceea ce privește cauza morții celor doi copii uciși de propria mama. Tragedia s-a produs miercuri dimineata in judetul Maramures. Mama se afla acasa cu cei doi copii, o fetita de doar 3 luni si un baietel de 1 an si 9 luni, iar…

- Dr. Sandra Alexiu, presedintele Asociatiei medicilor de familie Bucuresti-Ilfov, Voichita Lazureanu, medic primar de boli infectioase, si directorul medical al Institutului de Boli Infectioase Matei Bals din Capitala Adrian Marinescu au explicat pentru News.ro modul in care trebuie facuta vaccinarea…

- Profesorul Alexandru Rafila a spus ca, daca nu pregatim din timp campania de informare pentru vaccinarea copiilor, nu vom avea o campanie de vaccinare de succes. Acesta afirma ca parintii trebuie sa stie ca eficacitatea vaccinului este chiar mai mare decat in cazul adultilor, se apropie de suta la suta,…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, modificarea Ordonantei de Urgenta 182/2020 referitoare la acordarea unor zile libere pentru parinti în vederea supravegherii copiilor în situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun…

- Actul normativ prevede prevede ca si in cazul familiilor monoparentale sunt acordate zile libere pentru parinti pentru supravegherea copiilor daca sunt suspendate sau limitate cursurile scolare care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile de invatamant. Camera Deputatilor a adoptat, decizional,…

- Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, se așteapta ca in urmatoarele doua luni sa fie acordata autorizația pentru vaccinarea anti-COVID a grupei de varsta 12-15 ani, dupa ce compania Pfizer a anunțat ca testele sale arata o eficiența a vaccinului de 100 la suta in…