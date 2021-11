Stiri pe aceeasi tema

- Ediția 27 a sezonului 4 din Asia Express a venit cu mulțime de provocari pentru cele șase echipe ramase pe Drumul Imparaților. Concurenții au inceput dimineața cu o proba "dulce", insa ce a urmat dupa le-a dat stari de rau.

- Ediția de luni seara a celui mai dur reality-show, „Asia Express- Drumul Imparaților”, difuzata de Antena 1 de la ora 20:30, vine cu o noua surpriza pentru cele șase cupluri ramase in cursa. Echipele se vor reconfigura in misiunile din aceasta seara și doar atunci cand se vor reuni coechipierii in forma…

- Iulia Albu s-a alaturat echipei Natanticilor in Asia Express, pe traseul lor din Georgia, iar rezultatul a fost neașteptat. Dupa ce și-a facut apariția, in mod surprinzator, pentru a juriza o proba din competiție, stilista a anunțat ca va face echipa cu Eliza și Cosmin Natanticu pentru a-i ajuta sa…

- Competiția de la Antena 1 nu le-a adus celor prezenți pe ”Drumul Imparaților” numai amintiri frumoase, caci, in anumite situații, nervii le-au fost intinși la maxim, astfel ca momentele tensionate nu au lipsit. Cei care au avut acum parte de o cearta de proporții, aruncandu-și cuvinte grele, sunt Eliza…

- Eliza și Cosmin Natanticu, cuplul simpatic de la „Asia Express – Drumul Imparaților”, au facut dezvaluiri surprinzatoare din culisele celebrei emisiuni de la Antena 1. Prezenți la Neatza cu Razvan și Dani, cei doi concurenți au rememorat cele mai dificile momente din timpul competiției. Iata ce au povestit…

- Alexandra Ungureanu și mama sa au parasit Asia Express- Drumul Imparaților. Ziua de bilanț a etapei cu numarul doi a trimis aseara in cursa ultimatum doua echipe calificate automat, Anca și Alexandra Ungureanu, alaturi de Eliza și Cosmin Natanticu. Iar o a treia echipa, formata din Mihai și Elwira Petre,…

- Ziua de bilanț a etapei cu numarul doi a trimis aseara in cursa ultimatum doua echipe calificate automat, Anca și Alexandra Ungureanu, alaturi de Eliza și Cosmin Natanticu, iar o a treia echipa, formata din Mihai și Elwira Petre, a fost nominalizata de catre colegii de cursa. Aseara, reality show-ul…

- „Drumul Imparaților” a luat sfarșit pentru ele. Alexandra Ungureanu și Anca, mama ei, au fost eliminate de la „Asia Express”, sezonul 4 . Echipa formata din cele doua a fost prima care a parasit competiția, chiar in Turcia. In cadrul ediției din 29 septembrie, Irina Fodor a anunțat ca da startul cursei…