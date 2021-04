Stiri pe aceeasi tema

- Compozitorul Mihai Ogașanu, fiul marelui actor Virgil Ogașanu, este un nume cunoscut in lumea muzica. Insa puțini știu ca pasiunea pentru muzica a moștenit-o de la tatal sau. Pare greu de crezut dar, inainte de actorie, maestrul Ogașanu a cantat intr-o formație din orașul natal, Drobeta Turnu Severin.…

- Marea artista de muzica populara și lautareasca Gabi Lunca va fi inmormantata marți, in Capitala. Fiicele cantareței au decis sa-l deshumeze pe tatal lor, Ion Onoriu, și sa-l ingroape langa regretata artista.

- Trupul neinsufletit al marii artiste, cantareața de muzica lautareasca, Gabi Lunca, va fi depus luni dupa-amiaza, la Romexpo, pentru ca familia si cei care au iubit-o sa-si ia “Ramas Bun” de la ea, in cadrul unei ceremonii speciale. Trupul neinsufletit la marii soliste a fost ridicat luni, 5 aprilie,…

- Ultima voce de aur a muzicii lautaresti, Gabi Lunca, a plecat sa cante in ceruri. Trupul neinsufletit al marii artiste a fost depus luni dupa-amiaza, la Romexpo, pentru ca familia si fratii in credinta sa-si ia „Adio!” de la ea, in cadrul unei ceremonii speciale. Inmormantarea va avea loc marti, la…

- Rasturnare de situație in cazul cantareței de muzica lautareasca Gabi Lunca. Aceasta nu va mai fi inmormantata astazi, ci, cel mai probabil, marți. Trupul interpretei nu a fost inca ridicat de familie de la Spitalul Ilfov, unde solista și-a dat ultima suflare. Inmormantarea lui Gabi Lunca se amana pentru…

- Cantareata de muzica lautareasca Gabi Lunca a incetat din viata, ea fiind internata de doua saptamani in spital cu COVID-19. Decesul artistei in varsta de 83 de ani a survenit vineri seara, la Spitalul Judetean de Urgenta Ilfov, unde aceasta era internata. Pentru ca protocolul de inmormantare…

- Fiica lui Gabi Lunca, artista care a murit, vineri seara, a povesti, in urma cu cateva zile, ca a vorboit la telefon cu mama sa, internata cu COVID la Spitalul Județean Ilfov. In direct la Romania TV, femeia a povestit ca a reușit sa ia legatura cu mama sa ce reușea sa respire doar cu ajutorul…