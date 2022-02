Prioritățile Mercedes Benz pentru 2022: mașinile de lux și cele electrice Mercedes-Benz a anuntat ca va prioritiza vanzarile de masini premium si vehicule electrice in 2022 si va extinde relatiile cu producatorii de cipuri, pentru a avea mai mult control privind lantul de aprovizionare, pe fondul deficitului global de semiconductori. “Ne concentram pe eficienta costurilor si gestionarea lantului de aprovizionare, iar prioritatile noastre sunt accelerarea ofensivei electrice, a planurilor privind masinile autonome si axarea pe afacerea noastra de masini de lux”, a declarat directorul general Ola Kaellenius, citata de Reuters. In 2021, divizia Mercedes-Benz Cars & Vans… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ford Motor Co a anuntat ca va mentine suspendarea productiei sau va continua sa o reduca in cazul unor fabrici de asamblare, din aceasta saptamana, din cauza deficitului global de semiconductori. Compania nu va utiliza uzinele din Ohio si Kansas City, a informat purtatorul de cuvant Kelli Felker. De…

- Constructorul auto german Mercedes-Benz AG a raportat vineri rezultate preliminare peste asteptari pentru anul 2021, dupa ce cresterea pretului vehiculelor a permis companiei sa depaseasca criza globala de cipuri. Compania, cunoscuta anterior sub numele Daimler, a precizat ca divizia sa, Mercedes-Benz…

- Vanzarile de masini hibride cu autoincarcare, care functioneaza atat cu motor cu combustie interna, cat si cu baterii, le-au depasit pentru prima data pe cele diesel in Europa in 2021, desi cu doar 48 de vehicule, arata datele publicate miercuri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile…

- Compania nipona Toyota a anuntat vineri ca vanzarile sale de vehicule au crescut in 2021 cu 10,1%, devenind pentru al doilea an consecutiv cel mai mare producator auto mondial, si extinzand diferenta fata de cel mai apropiat rival, grupul german Volkswagen AG, transmit Kyodo si Reuters. Toyota…

- Tesla Inc a anuntat ca se asteapta in acest an la o crestere de peste 50% a livrarilor de vehicule electrice, in pofida perturbarilor din lanturile de aprovizionare, care ar urma sa se atenueze doar anul viitor, transmite Reuters. Revizuirea in crestere a previziunilor de catre directorul…

- Ford Motor opreste comenzile clientilor pentru Maverick, camioneta hibrida accesibila pe care producatorul auto a lansat-o in iunie 2021, arata informatiile publicate de Wall Street Journal (WSJ), transmite Reuters. Reprezentantii Ford le-au spus dealerilor intr-un memoriu ca suspenda comenzile clientilor…

- Mercedes-Benz a vandut 2,05 milioane de vehicule in 2021, a anunțat compania, care a pierdut pentru prima data in ultimii cinci ani coroana de constructor auto premium cu cele mai multe vehicule vandute in favoarea BMW, relateaza Reuters. Marca smart a livrat 38.514 vehicule suplimentare,…

- Grupul Daimler AG a anuntat vineri ca divizia sa Mercedes-Benz a vandut anul trecut 2,05 milioane de vehicule, pierzand titlul global pe segmentul de masini de lux pentru prima data in ultimii cinci ani, transmite Reuters . Primul loc in topul producatorilor de automobile de lux a fost luat de catre…