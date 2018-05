Stiri pe aceeasi tema

- „Bineințeles, orice om ii este teama de o plangere penala, dar eu sper sa nu se ajunga la astfel de lucruri pentru ca eu cred in justiție și cred ca toata lumea trebuie sa credem in justiție. Daca mergem pe acest considerent ca fiecaruia poate sa i se faca plangere penala, nu cred ca e un lucru bun.…

- Biroul Permanent al Camerei Deputaților a respins ieri solicitarea USR ca premierul Viorica Dancila sa vina in Parlament pentru a da explicații legate de memorandumul privind mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, anunta Hotnews. Reprezentantul USR in Biroul Permanent, Cristian Seidler,…

- In ghemul de interese politice din Orientul Mijlociu, Romania a fost unul dintre foarte puținele state care și-au jucat corect și avantajos carțile, motiv pentru care este apreciata, in egala masura, și in Israel și in lumea araba. Numai ca efervescența cu care se vorbește azi in Romania de (in)oportunitatea…

- Ambasadoarea Republicii Franceze la Bucuresti, Michele Ramis, a declarat vineri, la Constanta, ca chestiunea mutarii ambasadelor din Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim, trebuie sa fie in concordanta cu procesul de pace din Orientul Mijlociu si, de asemenea, trebuie respectat dreptul international.…

- Potrivit informatiilor publicate oficial de Guvern, in sedinta de miercuri au fost adoptate cinci memorandumuri, insa niciunul nu are legatura cu mutarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim. Ba, mai mult, intrebat de jurnalisti daca a fost adoptat documentul care viza Ambasada Romaniei din…

- Uniunea Europeana a avut o prima reacție în scadalul mutarii Ambasadei României din Israel: a luat la cunostinta stirile din presa româneasca despre tentativa Guvernului de a muta ambasada României de la Tel Aviv la Ierusalim, dar

- Premierul român Viorica Dancila a prezentat Guvernului un proiect de rezolutie în vederea mutarii Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim, iar ministrii urmeaza sa se pronunte asupra textului, în urma unei vizite la

- Printul William va efectua in aceasta vara o vizita oficiala in Israel si in teritoriile palestiniene ocupate, a anuntat joi Palatul Kensington - o premiera pentru un mostenitor al tronului britanic, noteaza AFP. Turneul printului William, duce de Cambridge - al doilea in ordinea succesiunii…