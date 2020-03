Printul William al Marii Britanii si sotia sa, Kate, vor incepe marti dupa-amiaza o vizita de trei zile in Republica Irlanda pe tema reconcilierii, la trei saptamani dupa rezultatul foarte bun obtinut la alegerile legislative de partidul Sinn Fein, favorabil reunificarii cu Irlanda de Nord, parte a Regatului Unit, relateaza AFP.



In timpul acestei vizite, cei doi se vor intalni cu presedintele Micheal D. Higgins si cu premierul in exercitiu Leo Varadkar care, dupa infrangerea sa la alegerile din 8 februarie, asigura interimatul in asteptarea formarii unui nou guvern.



Ducele…