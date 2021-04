Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul a fost facut vineri la pranz, de Palatul Buckingham. Prințul consort a incetat din viața la Castelul Windsor. Philip a fost cel mai in varsta print consort din istoria Marii Britanii si cel mai in varsta partener de viata al unui monarh in functie. Regina il numea „stanca ei”. In comunicatul…

- Prințul Philip, ducele de Edinburgh și soțul reginei Elisabeta a II-a, a murit. El avea 99 de ani. Palatul Buckingham a confirmat decesul acestuia intr-o declarație oficiala publicata vineri dimineața. Prințul Philip a murit la 99 de ani Anunțul oficial a fost facut de catre Palatul Buckingham, care…

- Printul Philip, in varsta de 99 de ani, sotul reginei Elizabeth a II-a, a parasit marti spitalul, la o luna dupa internare pentru o infectie, apoi o interventie cardiaca, informeaza news.ro . Printul, care va isi va sarbatori aniversarea in iunie, a fost internat pe 16 februarie intr-un spital privat…

- Printul Philip, sotul in varsta de 99 de ani al reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, a fost spitalizat intr-o clinica din Londra marti seara, ca masura de precautie, din cauza unei afectiuni care nu este asociata cu maladia COVID-19, a anuntat miercuri Palatul Buckingham intr-un comunicat, relateaza…

