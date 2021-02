Stiri pe aceeasi tema

- Prințul Philip a fost internat la Spitalul Regele Edward al VII-lea din Londra, potrivit comunicatului oficial al Casei Regale.Ducele de Edinburgh s-ar fi deplasat la spital cu mașina, unde a fost internat ca masura de precauție la sfatul medicului sau, potrivit unor surse ale Casei Regale citate de…

