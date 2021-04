Stiri pe aceeasi tema

- Prințul Philip, care a murit vineri dimineața la aproape 100 de ani, a fost un apropiat al Casei Regale din Romania, fiind varul Regelui Mihai. Cei doi s-au nascut in același an, 1921, și au fost prieteni in copilarie, relația dintre ei pastrandu-se și ulterior, Ducele de Edinburgh botezand primul copil…

- A murit prințul Philip, soțul Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, informeaza Palatul Buckingham. Prințul avea 99 de ani și a fost internat in spital in ultimele luni.Ducele de Edinburgh a fost alaturi de regina in cele mai grele momente ale domniei sale de 69 de ani, cea mai lunga din istoria…

- Printul Philip, sotul in varsta de 99 de ani al reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, a fost externat marti, la o luna dupa ce a fost spitalizat la Londra pentru tratarea unei infectii si dupa ce a suportat cu succes o interventie chirurgicala cardiaca, relateaza AFP si Reuters. Ducele…

- Printul Philip al Marii Britanii, 99 de ani, se reface dupa ce a fost operat cu success pentru tratarea unei afectiuni cardiace. El a fost transferat din nou intr-un spital privat, unde va mai ramane internat cateva zile, a anuntat vineri biroul de presa de la Palatul Buckingham, informeaza CNN . „Dupa…

- Printul Philip, sotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, a fost supus cu succes unei proceduri medicale pentru tratarea unei afectiuni cardiace preexistente, a informat joi Palatul Buckingham, transmit AFP și BBC, potrivit Agerpres.„Ducele de Edinburgh a suferit ieri (miercuri)…

- Prințul Philip a fost transferat la un spital de top din Londra pentru investigații cardiologice amanunțite, dar și o intervenție la inima, a anunțat joi Palatul Buckingham. Ducele de Edinburgh va mai ramane cateva zile sub supravegherea medicilor. Prințul Philip a fost operat pe inima In urma cu aproape…

- Printul Philip, sotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, va mai ramane cateva zile in spital unde se simte confortabil si raspunde la tratament, a anuntat marti Palatul Buckingham, in timp ce fiul sau, printul Edward, a declarat pentru Sky News ca ducele de Edinburgh se simte "mult mai bine",…

- Printul Charles, mostenitorul tronului britanic, l-a vizitat sambata pe tatal sau, printul Philip, la spitalul din Londra, potrivit BBC, citata de News . Ducele de Edinburgh a fost internat , marți seara, „ca masura de precauție” dupa ce s-a simțit rau. Printul Charles și-a facut apariția sambata dupa-amiaza…