- De cand s-a mutat in Los Angeles, cuplul Harry – Markle a chemat Poliția la domiciliul lor aproape lunar. Prințul Harry și ducesa de Sussex, Meghan Markle, s-au mutat in Montecito cu fiul lor, Archie, in luna iulie a anului trecut. De atunci, autoritațile au fost nevoite sa faca vizite lunare la domiciliul…

- In vara aceasta, Meghan Markle (39 ani) urmeaza sa aduca pe lume cel de-al doilea copil. Ducesa de Sussex a luat o decizie surprinzatoare cu privire la modul in care va naște. Markle iși dorește sa nasca in acasa, in vila de lux din Montecito, Santa Barbara, SUA, in care ea, prințul Harry și baiețelul…