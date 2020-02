Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce Palatul Buckingham de la Londra e in fierbere dupa distantarea ducilor de Sussex de restul familiei regale, Meghan Markle s-a retras in Canada, unde sta alaturi de bebelusul Archie si isi pregateste viitoarele actiuni.

- Meghan, sotia printului Harry al Marii Britanii, s-a intors in Canada pentru a fi alaturi de fiul lor, la scurt timp dupa ce cuplul a anuntat decizia socanta de a se retrage din rolurile detinute in calitate de membri ai familiei regale si de a petrece mai mult timp impreuna in America de Nord, informeaza…

- Printul Philippe, consortul reginei Elizabeth a II-a, a fost spitalizat vineri, ca masura de precautie, din cauza unor probleme de sanatate persistente, a anuntat Buckingham Palace, relateaza AFP.

- Cand Andrew, cel de-al treilea fiu al reginei Elisabeta a II-a a venit pe lume, avioanele RAF au survolat Londra si mii de oameni s-au strans in fata palatului Buckingham. Pe 19 februarie 2020 se implinesc 60 de ani de la nasterea printului Andrew, care insa anul viitor nu va avea parte de sarbatorirea…