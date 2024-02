Prințul Harry a acordat recent un interviu unui canal de televiziune american, in care a vorbit despre cancerul tatalui sau și despre faptul ca ”orice boala unește familia”. Din Canada, unde se afla intr-o calatorie de trei zile, impreuna cu soția sa, Meghan Markle, prințul Harry i-a acordat un interviu jurnalistului Will Reeves, fiul actorului Christopher Reeves, care lucreaza pentru emisiunea ”Good Morning America”, scrie ParisMatch , care publica acest interviu. In interviu, unul dintre puținele de altfel date de ducele de Sussex, acesta a vorbit pentru prima data despre boala tatalui sau,…