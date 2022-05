Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima data, Printul Charles al Marii Britanii a deschis oficial noua sesiune a parlamentului, ocazie cu care a susținut primul sau discurs al tronului. A fost un moment de cotitura in istoria monarhiei din aceasta tara, regina Elisabeta a II-a lipsind, pentru prima oara, din 1963, din cauza problemelor…

- Dupa ce s-a recuperat, recent, de infecția cu virusul COVID-19, Regina Elisabeta a Marii Britanii pare sa aiba, din nou, probleme de sanatate. Monarhul englez nu va participa la Serviciul Commonwealth de la Westminster Abbey, eveniment ce urmeaza sa aiba loc in urmatoarea perioada. Ce au anunțat oficialii…