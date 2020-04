Stiri pe aceeasi tema

- Prințul Charles a devenit primul membru al Familiei Regale britanice care a fost diagnosticat cu Covid-19. Dupa ce s-a aflat in autoizolare, moștenitorul tronului s-a vindecat. Deși Prințul de Wales a primit unda verde de la medici, soția sa, Camilla, va ramane in izolare inca o saptamana, a anunțat…

- Coronavirusul lovește greu și economia Marii Britanii. Conform unor prime statistici mai multe ramuri au avut de suferit. Unele sectoare de servicii din Marea Britanie sunt in cadere libera. Analistii estimeaza prabusirea PIB cu 15% in trimestrul al doilea.Citește și: Medicul Streinu - Cercel…

- Peste 110.000 de britanici au semnat o petiție prin care cer instiuirea caratinei pe teritoriul Marii Britanii. Pentru ca solicitarea a fost semnata de peste 100.000 de oameni, caceasta va fi dezbatuta in Parlament.Peste 110.000 de oameni au semnat o petitie prin care este cerut Guvernului britanic…

- Ziarul Unirea BREXIT: Astazi este ultima zi a Marii Britanii in UE. Ce se intampla cu romanii care vor sa ramana in Regatul Unit BREXIT: Astazi este ultima zi a Marii Britanii in UE. Ce se intampla cu romanii care vor sa ramana in Regatul Unit Astazi, vineri, 31 ianuarie, se incheie o poveste de 47…

- Mircea Hava, fostul primar de Alba Iulia și actual europarlamentar la Bruxelles a scris pe Facebook despre Brexit, ”cu speranța”. Intr-o postare, Hava spune ca a dezbatut și a votat emoționat pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Mai mult de atat, Mircea Hava și-a imaginat Uniunea Europeana…

- ”Nu cred ca existat niciodata mai acut sentimentul ca istoria e cu susul in jos”, ”Marea Britanie cazuta sub blestemul generatiei Farage, Cameron, May si Boris Johnson, iese din UE”, ”o despartire care ne obliga la reflectie serioasa privind viitorul proiectului european”, sunt comentariile unora dintre…