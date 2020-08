Stiri pe aceeasi tema

- Printul Charles de Wales ii indeamna pe romani sa isi petreaca vacantele in Romania si sa descopere "bogatiile de necrezut" ale acesteia, afirmand, intr-un film realizat recent si prezentat marti la resedinta sa din localitatea covasneana Valea Zalanului, ca tara noastra este "admirabila" si "uimitoare"…

- Pentru ca numarul cazurilor de COVID-19 crește foarte mult in Arad, autoritațile judetene iau in calcul tot mai mult introducerea in circuitul medical a primului spital de campanie construit de catre autoritațile locale din Romania, cel de la Expo Arad.

- Prelevarea a fost facuta de echipe mixte de medici din Slovenia, Germania și Romania. Au fost transplantate cinci organe, dar și tendoanele, iar intervenția chirurgicala internaționala s-a incheiat cu succes.Donatoarea, o pacienta in varsta de 25 de ani, era in moarte cerebrala din cauza unei boli necruțatoare.Inima…

- E perioada in care mulți romani ar fi bineveniți in Marea Britanie, pentru ca ei reprezinta o mare parte a muncitorilor agricoli sezonieri. Dar, din cauza pandemiei, calatoriile intre Marea Britanie și Romania au fost restricționate. Așadar, mii de lucratori lipsesc acum din fermele britanice. Guvernul…

- Cosmin Selesi vrea sa intinda o mana de ajutor firmelor romanesti, afectate de criza coronavirusului. Si o face printr-o campanie inedita, lansata pe retelele de socializare. "Influencer pentru Romania" se numește campania actorului.

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a discutat, marti, cu ambasadorul Marii Britanii, Andrew Noble, despre combaterea traficului de fiinte umane, dar au abordat si teme care tin de cooperarea judiciara bilaterala si aderarea Marii Britanii la Conventia de la Lugano. "Gravitatea traficului…

- Mulți romani vor alege, anul acesta, vacanța in țara, iar agențiile au inceput sa dezvolte mai multe oferte pentru turismul intern. Prețurile incep de la 100 de lei, iar cu mai puțin de 200 de lei se poate innopta in zona Deltei Dunarii sau a Transfagarașanului, anunța MEDIAFAX.Pentru ca cei…