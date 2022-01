Casa Regala britanica i-a retras Prințului Andrew toate distincțiile militare, inclusiv dreptul de a folosi in mod oficial titlul de Alteța Regala . Titlurile militare și patronajele regale ale Ducelui de York au fost returnate Reginei, a anunțat Palatul Buckingham. Prințul Andrew se afla intr-un dosar civil, in SUA, acuzat ca ar fi ”agresat sexual o femeie cand aceasta avea 17 ani, ceea ce el a negat in mod constant”, precizeaza BBC. Joi seara, o sursa apropiata prințului Andrew a declarat ca va „continua sa se apere” impotriva acuzațiilor Virginiei Giuffre. Palatul Buckingham a declarat: „Cu…