Prințesa Martha Louise a Norvegiei se mărită cu șamanul Durek Verrett Prințesa Martha Louise a Norvegiei se va marita cu șamanul american Durek Verrett. Se pare ca cei doi indragostiți se vor logodi de Craciun. Prințesa Martha Louise a Norvegiei, in varsta de 49 de ani, și șamanul american Durek Verrett (45 de ani) traiesc o frumoasa și atipica poveste de dragoste de ceva vreme și sunt hotarați sa faca pasul urmatorul in relație. Intre cei doi s-a legat mai intai o prietenie, iar in luna mai a anului trecut și-au recunoscut public iubirea. Citește și: Prințesa Beatrice a dezvaluit ca sufera de dislexie „Știi, cand iti intalnesti adevarata iubire și eu am fost… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Personalitați din mediul academic, universitar si din societatea civila, 50 la numar, au semnat și transmis redacției G4Media.ro o scrisoare deschisa trimisa catre viitorii parlamentari, in care sunt enumerate cinci masuri concrete menite sa reformeze sistemul corupt care, potrivit inițiatorilor,…

- Publicistul Ion Cristoiu remarca, in plina efervescenta a partidelor pentru intocmirea listelor de candidati pentru parlamentare, ca Scrisoarea pierduta a lui Caragiale e mai actuala ca oricand, ceea ce arata ca, desi a trecut un secol de atunci, noi, romanii, nu ne-am schimbat deloc, relateaza Mediafax.Citește…

- "Dragilor, Ia fiti oleaca atenti aici. Deschideti caietele, puneti data si scrieti acolo frumos un titlu: Luni incepe scoala. Asta micu, din banca a doua de la geam, da, tu, nu mai rade, ca se uita lumea la noi. Astampara-te, gata. Luni incepe scoala. De-adevaratelea. Cum incepe, asta-i alta poveste,…

- In vremurile in care traim, avem nevoie mai mult ca oricand de pace și liniște sufleteasca. Avem nevoie de evadare – din realitate, din cotidian, spre locuri frumoase, bune pentru suflet, pentru minte. De recunoaștere – a tuturor celor ce ni se intampla și pentru tot ce am sperat și s-a indeplinit. De…

- India, țara de pe locul 3 in ce privește numarul de cazuri de coronavirus inregistrate, a raportat duminica cel mai mare numar de cazuri noi in 24 de ore raportat pana acum la nivel mondial - 78.761, relateaza Agerpres .

- Scrisori de acum trei decenii, atribuite lui Michael Jackson, au fost dezvaluite pentru prima oara publicului. Printre altele, legendarul artist scria ca Elvis Presley nu este "Rege" și promitea sa arate in viitor cat de mult a afectat inegalitatea rasiala lumea muzicala, a informat presa britanica,…

- Mai multe terapii si medicamente sunt acum testate și folosite pe pacienții cu Covid-19. S-au obtinut unele rezultate incurajatoare, care pot sa inceapa sa reduca bilanțul deceselor din spitale. Este insa o cale lunga pana la un remediu care va vindeca toți pacienții, scrie The Guardian intr-un articol…

- In timp ce India, vecina sa, urca pe primele locuri in topul tarilor lovite rau de noul coronavirus, Pakistanul merge in directia opusa. Populatia tanara, sistemele imunitare robuste ale oamenilor si masurile tintite de carantina au fost printre explicatiile oferite pentru scadere, dar oficialii din…