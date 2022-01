Prinţesa Lia cere justiției să-i retragă Prințului Paul o parte din drepturile părintești Lia de Romania a adresat judecatorilor o cerere de exercitare a autoritații parintești care ar putea sa-l scoata din rolul de parinte cu rol decizional asupra propriului copil pe sotul ei printul Paul, potrivit Antena 3. Peste cateva zile, magistrații vor lua o hotarare in acest sens si, cel mai probabil, vor tine cont si de statutul lui Paul al Romaniei si anume acela de persoana condamnata la inchisoare cautata de politie. Cu alte cuvinte, femeia isi dorește ca in deciziile privitoare la copilul sau si al lui Paul al Romaniei, acordul barbatului sa nu mai fie necesar. Daca… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

