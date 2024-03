Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj au anuntat ca un barbat de 51 de ani din Craiova este cercetat pentru comiterea infractiunilor de conducerea unui vehicul fara permis de conducere si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante.“In cursul zilei de…

- Polițiști din cadrul Biroului Rutier Craiova au reținut, joi seara, pentru 24 de ore, un barbat, de 51 de ani, din Craiova, pentru ca a condus un vehicul fara a avea permis de conducere și fiind sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Polițiștii l-au depistat joi pe barbat in timp ce conducea…

- Un sofer din Craiova a fost arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce fost prins la volan avand o alcoolemie de 2,97 g/l si fara a avea permis, conform news.ro. Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj au anuntat ca un barbat de 51 de ani din Craiova este cercetat pentru comiterea…

- Continue reading Șoferul din Cluj care a fost prins in trafic dupa ce nu a oprit la semnalele polițiștilor, și s-a dovedit ca nu avea permis de conducere, in plus avea o alcoolemie considerabila, a fost arestat preventiv at Info real.

- Polițiștii Brigazii Rutiere din București au reținut un barbat de 54 de ani care conducea fara permis pe o strada din Sectorul 5. Barbatul nu era la prima abatere și fusese deja plasat sub control judiciar pentru o fapta asemanatoare.

- La inceputul lunii septembrie, cazul unui tanarul de 18 ani, baut la volan și fara permis, care a fost oprit de poliție cu focuri de arma, a starnit indignarea opiniei publice. El a condus nebunește pe un drum public, nu a oprit la semnalele polițiștilor, ba chiar a intrat in plin in autospeciala MAI,…

- Barbat din Alba Iulia, REȚINUT de Poliție dupa ce a fost prins baut la volan pe o strada din oraș. Ce alcoolemie avea Un barbat de 61 de ani din Alba Iulia a fost reținut joi de polițiști, dupa ce a fost prins baut la volan, pe o strada din oraș. Testat cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea…

- Barbatul din județul Olt prins la volan beat și fara permis, pe un drum din județul Dambovița, a ajuns dupa gratii. Astazi, 9 ianuarie, acesta a fost arestat preventiv pentru o perioada de 30 de zile, așa cum se arata intr-un comunicat emis de IPJ Dambovița. In cauza, polițiștii continua cercetarile,…