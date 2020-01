Stiri pe aceeasi tema

- Vineri dimineata, in jurul orei 8, o autoutilitara a fost lovita de un tren, la o trecere de nivel cu calea ferata, pe raza comunei sucevene Scheia. In autovehicul se aflu doua persoane. Una dintre ele a fost proiectata in afara masinii. Din nefericire, este decedata. A doua persoana este incarcerata…

- Un moment de neatenție ar fi putut sa ii fie fatal unui tanar de 28 ani. Acesta a fost grav ranit dupa ce mașina pe care o conducea a fost izbita in plin de un tren, in apropiere de Timișoara. Autoturismul a fost tarat de tren 200 de metri, iar șoferul a ramas incarcerat.

- Imagini de infarct au fost surprinse miercuri, 4 decembrie, la o trecerea la nivel cu calea ferata. O masina a fost filmata cum trece milimetric pe langa tren, dupa ce nu a respectat semnalele acustice si luminoase. Un tanar de 20 de ani, din Cluj Napoca, se intorcea de la munca, din Jucu, iar o clipa…

- Doua autotrenuri s-au ciocnit in aceasta seara pe raza comunei Iacobeni iar unul dintre ele s-a rasturnat pe calea ferata. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, momentan circulatia feroviara este oprita. Nu s-au anunțat victime. Intervine modulul SMURD de la Detasamentul de Pompieri…

- In aceasta dimineața, la trecerea de cale ferata de la termocentrala Mintia, un autoturism a fost acroșat de trenul Arad-Simeria. Din primele informații, primite de la persoanele aflate in zona, aceștia afirma ca semnalele luminoase de la calea ferata nu funcționau inca de azi noapte, iar vizibilitatea…

- Trei persoane, doi barbati si o femeie, au fost transportate la Spitalul Judetean Suceava dupa ce masina in care se aflau a fost lovita in dimineata zilei de duminica, 3 noiembrie, de un tren care circula pe directia Suceava - Cacica. Trecerea la nivel cu calea ferata nu avea bariera, semnale acustice…

- Trei persoane au fost ranite, duminica dimineața, dupa ce mașina in care se aflau a fost lovita de un tren la o trecere la nivel cu calea ferata, fara bariere, situata pe raza localitații Soloneț, județul Suceava.Potrivit Centrului Infotrafic, accidentul s-a produs duminica dimineața pe secția…

- Un barbat in varsta de 58 de ani va avea de raspuns in fata legii pentru ca a iesit in trafic cu o masina neinmatriculata.Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, joi, la ora 17.20, un echipaj rutier din cadrul Poliției municipiului Vatra Dornei a oprit pentru control, pe strada Rosu din localitate,…