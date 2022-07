Prins cu microfon și cameră la licență Un barbat din Italia, de la Napoli mai exact, de origine indiana, a vrut in mod expres sa treaca examenul scris pentru licența. Sperand ca nu e descoperit, a ascuns in interiorul maștii, care e obligatorie la examene, o minicamera. Barbatul avea și un microfon conectat la un dispozitiv wi-fi, la care, pesemne, ii sufla cineva. Insa, a fost prins și un funcționar a anunțat poliția. In varsta de 42 de ani, barbatul indian a fost denunțat pentru reprimarea atribuirii false a locurilor de munca altor persoane prin aspirarea la titluri publice. The post Prins cu microfon și camera la licența appeared… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Luis Palomino (32 de ani), fundașul Atalantei, a fost depistat pozitiv la clostebol, la un control din februarie, „in afara competiției”. A fost suspendat preventiv și așteapta decizia finala. N-a inceput sezonul in Serie A, dar a aparut primul caz de dopaj! Un jucator de la Atalanta a fost depistat…

- Un profesionist in preparatul de pizza, estonianul Adam Rang de la Strawberry Pizza, a starnit un adevarat scandal, dupa ce a postat pe Twitter o pizza cu capșune. Acuma, desigur, pizza, un preparat pentru toate lumea și toate buzunarele, se face in multe feluri și cu multe produse. Exista o adevarata…

- La ce seceta e in Italia, la ce lipsa teribila de apa, dar și la ce temperaturi de-a dreptul de foc sunt, nici nu te mai miri ca, ici, colo, in partea cealalta, izbucnește un incendiu. Ieri, in Roma și in zona de est aferenta Cetații Eterne au avut loc 120 de incendii! Care de care mai infricoșatoare…

- Pe masura ce furturile de ceasuri se inmulțesc pe strazile din Napoli, in Italia, oficialul local din domeniul turismului a propus o alternativa surprinzatoare. Președintele asociației operatorilor de turism Aidit, Cesare Foa, a declarat ca hotelurile din oraș ar putea oferi vizitatorilor ceasuri de…

- Situația apei in Italia este tot mai pregnanta, tot mai acerba. Incepand cu 30 iunie, fermierii nu vor mai avea voie sa ia apa din lacul Idro ca sa-și irige culturile. Și asta pentru ca nivelul lacului a scazut semnificativ. Ceea ce a facut ca membrii Consorțiului de reabilitare a Bisericilor Chiese,…

- Medicii din Spitalul Cardarelli din Napoli au efectuat, in ultimele zile, doua intervenții chirurgicale de excepție. Ei au extirpat de la doua femei doua tumori ovariene, una cu o greutate de 24 de kilograme și cealalta avand 17 kg. Prima operație a fost efectuata la o femeie in varsta de 65 de ani.…

- Continua seria evoluțiilor slabe ale lui Vlad Chiricheș (32 de ani) la Sassuolo. Titular sambata in meciul de la Napoli (1-6), fundașul roman a facut o prima repriza cu multe greșeli, el fiind vinovat la cel puțin la doua din cele patru goluri primite pana la pauza. Antrenorul Alessio Dionisi nu l-a…