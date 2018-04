Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere avertizarile și atenționarile hidrologice din ultimele zile, la nivelul județului Argeș, s-au luat o serie de masuri. Pentru a veni in sprijinul cetațenilor, au fost inștiințate comitetele locale pentru situații de urgența și instituțiile cu rol in gestionarea fenomenelor hidrologice…

- Echipajele SMURD au intervenit la 39 de cazuri pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, la 4 dintre acestea s-a deplasat echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Astfel, un echipaj cu ambulanța SMURD de terapie intensiva mobila de la Detașamentul de Pompieri Pitești a intervenit in comuna…

- Emil Teodorescu- ”Fachirul”, cel mai longeviv secretar cu agricultura din anii optzeci va fi inmormantat in comuna Albeștii de Argeș, vineri, 2 martie 2018. ”Cu durere in suflet, vineri, 2 martie 2018, in comuna Albeștii de Argeș, incepand cu ora 12:30, il voi conduce pe tatal meu pe ultimul drum.Dumnezeu…

- Un barbat in varsta de 36 de ani, din comuna Zapodeni, județul Vaslui, a plecat de acasa, fara a mai reveni pana in prezent. In cursul lunii februarie 2017, Moraru Sergiu, in varsta de 36 de ani, din comuna Zapodeni, a plecat in mod voluntar de la domiciliu (la munca in alt județ) si nu a mai revenit…

- La Gradinița cu program normal din comuna Garbova, cu ocazia zilei internaționale a nonviolenței in școli, s-a realizat activitatea “STOP VIOLENTA!”. Doamnele educatoare Muntean Nicoleta, Lupean Delia și Muntean Felicia impreuna cu doamna invațatoare Albi Simona au prezentat un PPT avand ca tema diferite…

- Bilant al Inspectopratului pentru Situatii de Urgenta la ora 14.00, in ce priveste localitatile ramase fara curent electric din cauza vantului. Daca la prima ora se discuta de 2.500 de gospodarii ramase fara energie electrica, la ora 14 erau 4.680 de consumatori, din 10 localitati afectate: Arefu, Cotmeana,…