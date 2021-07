Stiri pe aceeasi tema

- Scurtmetrajul romanesc ''Prin oras circula scurte povesti de dragoste'', regizat de Carina-Gabriela Dasoveanu, studenta la Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica "I.L. Caragiale" din Bucuresti, a obtinut joi premiul al treilea in sectiunea Cinefondation a Festivalului…

- O producție romaneasca premiata la Cannes. Scurtmetrajul romanesc ”Prin oras circula scurte povesti de dragoste” a primit premiul al treilea la sectiunea Cinefondation din cadrul Festivalului de Film de la Cannes. Regizat de studenta UNATC Carina Gabriela Dașoveanu, pelicula a primit recompensa din…

- Romania si Bulgaria se claseaza si in acest an, la fel ca si in 2020, pe ultimele locuri in Tabloul de bord european privind inovarea, arata un raport publicat luni de Comisia Europeana (CE). Romania se afla la 35,09% din valoarea medie a indicatorului calculat pentru UE, fata de 31% in 2014. Potrivit…

- Romania si Bulgaria se claseaza si in acest an, la fel ca si in 2020, pe ultimele locuri in Tabloul de bord european privind inovarea, arata un raport publicat luni, 21 iunie, de Comisia Europeana (CE), potrivit Agerpres . Suedia continua sa fie liderul UE in materie de inovare, urmata de Finlanda,…

- Autoritatile din Bucuresti anunta ca mijloacele de transport ale STB SA vor circula dupa un program special de Paste, iar linia de tramvai 41 va functiona in noaptea de Inviere. De asemenea, Metrorex anunta program special de sarbatori.

- Asociația Tenisului Feminin (WTA) a reacționat dupa ce Sorana Cirstea, una dintre cele mai populare jucatoare din circuit, a caștigat in stil de mare campioana turneul de la Istanbul! Sorana Cirstea a fost felicitata de WTA pentru cucerirea titlului. Forul tenisistic a transmis un mesaj memorabil dupa…

- Lucrarile de reabilitare a autostrazii A2 Bucuresti - Fundulea au continuat in mod sustinut, astfel ca de Paste se va putea circula fara restrictii pe acest sector, a anuntat ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, potrivit Agerpres. "S-a tras tare in ultimele zile la lucrarile…