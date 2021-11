Stiri pe aceeasi tema

- De cand a devenit mama a doi copii, viața Flaviei Mihașan s-a schimbat radical. Fosta asistenta de la Neatza cu Razvan și Dani se bucura din plin de rolul de parinte care-i ocupa tot timpul, iar de curand a avut parte de o experiența neplacuta cu fiul ei Carol in parc. Ce a pațit fiul […] The post Ce…

- Antonia a trecut printr-o adevarata drama și a fost mereu aspru judecata de cei care o urmareau in mediul online. Vedeta a marturisit cu ochii in lacrimi ca nici pana in prezent baieții sai nu au fost botezați, asta deoarece abia ce a putut divorța de fostul ei soț.Antonia a vorbit in cadrul unui podcast…

- Flavia Mihașan a fost in parc cu baiețelul ei cel mare, unde a avut parte de o situație mai puțin placuta. Carol a fost impins de un alt copil, iar fosta asistenta de la „Neatza cu Razvan și Dani” nu a știut cum sa reacționeze, astfel ca a cerut sfatul altor mame. Vedeta s-a retras din lumina reflectoarelor…

- Mioara Roman se confrunta de o buna perioada de timp cu probleme de sanatate . A stat o perioada intr-un centru de recuperare, mai apoi in casa fiicei sale. Acum, Oana Roman a anunțat ca și-a dus mama la un hotel unde primește chiar și ingrijiri medicale. Pune pe primul loc sanatatea celei care i-a…

- Paula Chirila e una dintre cele mai apreciate actrițe de la noi, insa in ciuda programului incarcat, vedeta nu iși neglijeaza absolut deloc fiica, ci din contra, ii face orice placere. Chiar in urma cu scurt timp, Carla a vrut sa iși faca o noua schimbare de look, iar mama ei nu s-a opus absolut deloc.…

- Flavia Mihașan este mamica a doi copii de varste fragede și se mandrește tare mult cu micuții ei, iar de curand, fosta asistenta TV l-a botezat și pe cel de-al doilea baiețel al sau. Insa, un lucru le-a atras atenția carcotașilor, faptul ca cel mic nu a fost bagat in cristelnița, așa cum se procedeaza,…

- Flavia Mihașan este inplinita pe toate planurile, dar mai ales atunci cand vine vorba de familie se declara fericita și implinita. Fosta asistenta TV se mandrește pe cat se poate de tare cu fiul sau cel mare, astfel ca recent a marturisit și ce pasiuni are Carol la varsta de doar doi ani.