O companie din Oxfordshire va incepe in curand studiul clinic pentru un vaccin anti-Covid de a doua generatie, administrat sub forma unui plasture. Vaccinul foloseste celule T pentru a ucide celulele deja infectate, Acesta ar putea sa ofere imunitate pe o perioada mai indelungata decat serurile actuale, relateaza The Guardian. In timp ce anticorpii produsi de actualele vaccinuri anti-Covid se leaga de virus si il opresc din a infecta celulele, celulele T gasesc si distrug celulele infectate. Si vaccinurile dezvoltate deja de Pfizer/ BioNTech si AstraZeneca/ Oxford University produc un raspuns…