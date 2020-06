Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Europeana a Medicamentului a recomandat autorizarea condiționata de punere pe piața a medicamentului Remdesivir pentru tratarea adulților și copiilor de peste 12 ani bolnavi de Covid-19, a anunțat joi Agenția . Dupa aprobarea de catre Comisia Europeana poate fi folosit oficial. Remdesivir este…

- Uniunea Europeana (UE) ar putea da - in zilele urmatoare - o unda verde initiala comercializarii medicamenrtului Remdesivir drept un tratament al covid-19, a anuntat luni directorul Agentiei Europe a Medicamentului (EMA), o accelerare a punerii pe piata a acestui medicament, in contextul unei concurente…

- Directorul executiv al Agentiei Europene a Medicamentului (EMA), Guido Rasi, a declarat ca antiviralul Remdesivir, produs de compania americana Gilead, ar putea primi in urmatoarele zile o autorizatie initiala de punere pe piata ca tratament impotriva COVID-19. 'S-ar putea ca o autorizatie conditionata…

- Min. sanatatii, vizita la spitalul suport COVID-19 de la Roșiorii de Vede Arhiv[ Foto: Sorin Cealera. Ministrul sanatații, Nelu Tataru, a ajuns miercuri în județul Teleorman, la Roșiorii de Vede, la spitalul destinat tratarii bolnavilor de COVID-19, unde mai multe cadre medicale sunt infectate…

- COVID-19. Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a vorbit marți seara despre medicamentul Remdesivir, care a fost folosit in Statele Unite pentru tratarea pacienților diagnosticați cu coronavirus. Potrivit HotNews, medicamentul Remdesivir a fost administrat la 125 de persoane internate la Spitalul Universitar…

- Nelu Tataru a confirmat, intr-un interviu pentru Digi24, ca in Romania va fi recoltata plasma de la pacienții vindecați de Covid-19 pentru a fi transferata altor persoane, aflate in stare critica, pentru a le ajuta in lupta cu virusul.Ministrul Sanatații a spus ca Romania a primit o donație…

- Se schimba algoritmul de testare pentru COVID-19 in Romania, anunța ministrul Sanatații, Nelu Tataru, care a aprobat propunerea Comisiei Europene de a include in prioritațile de testare pentru COVID 19 a unor categorii de pacienți cu risc mare de forme severe și deces. Avand in vedere ca, in prezent,…

- A aparut episodul 38 al Verdictului Politic, rubrica realizata de Dana Budeanu in exclusivitate la STIRIPESURSE.RO. In acest episod, Dana Budeanu analizeaza declarația ministrului Sanatații, Nelu Tataru, cel care spunea ca toți morții din Romania vor fi considerați suspecți de Covid-19. Dana Budeanu…