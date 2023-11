Primul transplant total la ochi a fost efectuat cu succes Premiera mondiala! O echipa de chirurgi de la spitalul NYU Langone din New York au efectuat cu succes primul transplant total de ochi din lume la o persoana in viata. Norocosul pacient a fost un barbat din Arkansas care și-a pierdut ochiul in urma unui accident de munca. La sfarșitul lunii mai, barbatul a primit un transplant total de ochi si unul partial de fata. Finalizarea procedurii de transplant a fost efectuata de o echipa formata din 140 de chirurgi, asistente medicale si alti profesionisti din domeniul sanatatii de la spitalul NYU Langone. Intreaga operație a durat 21 de ore. In prezent,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

