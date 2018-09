Stiri pe aceeasi tema

- Ferrari are o noua strategie pentru urmatorii 4 ani, in condițiile in care noua conducere a constructorului de la Maranello are misiunea dificila de a continua munca depusa de fostul CEO Sergio Marchionne. Louis Camilleri trebuie sa caștige increderea investitorilor și, pentru inceput, a temperat unele…

- Aurus este o companie auto din Rusia, deținuta de institutul de cercetare NAMI (in proporție de 75%) și de constructorul Sollers (25%). Cunoscuți pentru faptul ca au livrat noua limuzina Senat catre președintele Vladimir Putin, rușii de la Aurus au planuri mari și vor sa se extinda pe piața mașinilor…

- Constructorul britanic de automobile de lux Aston Martin anuntat miercuri ca intentioneaza sa demareze o operatiune de cotare publica initiala la bursa London Stock Exchange, dupa ce cresterea volumului vanzarilor si a modelelor i-a permis sa revina pe profit, transmite Reuters. Dacă operaţiunea…

- Aston Martin este aproape sa devina primul constructor din Marea Britanie care se listeaza pe bursa de la Londra, dupa ce alte marci precum Jaguar, Bentley sau Rolls-Royce au ajuns pe mana unor investitori privați. Așa cum Automarket a anunțat aici, britanicii au bifat in 2017 primul an cu profit de…

- La Salonul Auto de la Geneva din acest an, Ferrari a lansat noul 488 Pista, acesta fiind succesor al modelelor 360 Challenge Stradale, 430 Scuderia și 458 Speciale, toate beneficiind de motoarele V8 are constructorului din Maranello. Acum, italienii au prezentat versiunea 488 Pista Spider, de aceasta…

- De la trei autoturisme Ferrari la un autoturism Lamborghini și la alte masini marca Rolls Royce și Bentley, toate fac parte din „alaiul” de lux ce anunța o nunta fastuoasa ce-i are ca protagoniști principali pe doi adolescenți. Un video in care sunt surprinse imagini cu bolizii care abia incap pe spațiul…

- Mașinile care s-au impus in cursa de 24 de ore de la Le Mans "deflieaza" intr-un scurt clip. Alfa Romeo, Bentley, Bugatti, Ferrari, Ford, Jaguar și Porsche sunt doar cateva marci care s-au impus in cea mai cunoscuta cursa de anduranța din lume.

- Ronaldo a castigat in 2016 88 de milioane de dolari, acest lucru facandu-l cel mai bine platit sportiv din toata lumea. Mai mult de o treime din castiguri s-au datorat contractelor incheiate cu firme precum Nike sau Tag Heuer, relateaza Business Insider. Ronaldo a castigat mai mult de 13…