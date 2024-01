Stiri pe aceeasi tema

- Bayern Munchen a facut oferta oficiala pentru Radu Dragusin. Genoa a acceptat oferta, acum ramane de vazut ce raspuns va oferi fotbalistul. Anunțul a fost facut de celebrul jurnalist Fabrizio Romano, care a anuntat ca Bayern Munchen a facut oferta oficiala pentru Radu Dragusin. Fotbalistul a primit…

- Jordan Henderson, 33 de ani, incearca sa paraseasca inca din aceasta luna Arabia Saudita, deși are contract pe 3 sezoane cu Al-Ettifaq. Mijlocașul englez nu s-a adaptat, ar putea ramane și fara antrenorul Steven Gerrard, amenințat cu demiterea. Insa ar pierde 8 milioane de euro numai din taxe. Jordan…

- Nicolae Simatoc in anii interbelici, Gica Hagi și Gica Popescu sunt cei trei romani care au ajuns sa imbrace tricoul uneia dintre cel mai titrate echipe din lume, FC Barcelona. Un al patrulea are acum mari șanse de a le calca pe urme, unul dintre cele doua cotidiane de casa ale catalanilor, ziarul Sport,…

- Parchetul antidoping italian a cerut o suspendare de patru ani pentru jucatorul formatiei Juverntus Torino, Paul Pogba, care a fost depistat pozitiv la testosteron in luna august, informeaza, joi, Gazzetta dello Sport.Campionul mondial din 2018 a fost depistat pozitiv la testosteron cu ocazia meciului…

- Al-Ettifaq, formatia saudita antrenata de fostul star de la Liverpool, Steven Gerrard, vrea sa-l achizitioneze in ianuarie pe portarul David De Gea.De Gea a ramas fara club de cand a plecat de la United la finalul sezonului trecut, conform News.ro. El a castigat pana la 375.000 de lire sterline…

- Jota, Gabri Veiga, Ruben Neves, Firmino și Milinkovic-Savic sunt primii pe lista vedetelor ce se plang deja de impactul cu Arabia Saudita. Aceștia se gandesc tot mai serios sa se intoarca in fotbalul european, lasand libere locurile destinate strainilor. Nu curge doar lapte și miere pentru jucatorii…

- Radu Dragușin (21 de ani) a aparut in Gazzetta dello Sport intre revelațiile saptamanii trecute datorita și primului sau gol marcat in Serie A in partida cu Verona (1-0).„Este un aparator foarte bun, și din punct de vedere fizic, dar și al citirii jocului”, a comentat cotidianul roz. Seria bunelor evoluții…

- Victor Osimhen (24 de ani) a marturisit, intr-un podcast cu John Obi Mikel, de ce n-a plecat sa joace in liga de elita saudita. „A fost dur de tot sa declin ofertele. Banii aceia mi-ar fi schimbat viața, dar am decis sa continui la Napoli. Vreau sa joc in Europa!” A cucerit lo scudetto cu Napoli și…