Maratonista Delvine Relin Meringor și-a indeplinit baremul olimpic dupa ce a terminat pe locul 3 maratonul de la Barcelona. A obținut al doilea cel mai bun timp din istoria probei, in Romania. Romania a pus pe lista delegației olimpice care va merge la Paris in 2024, primul sportiv. Este vorba de maratonista Delvine Relin Meringor (30 de ani). Legitimata la Steaua și antrenata de Valentin Anghel, Meringor a primit in 2021 cetațenia romana. “Romania este acum țara mea și sunt fericita de alegerea facuta. La clubul Steaua toata lumea este draguța cu mine și sunt ajutata de fiecare data cand e nevoie.…