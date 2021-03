Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii de rang inalt ai Statelor Unite si ai Chinei s-au intalnit, joi, in Alaska pentru prima runda de discutii bilaterale de la venirea lui Joe Biden la Casa Alba. Conform asteptarilor, relatiile au fost unele reci, cele doua parti acuzandu-se reciproc.

- Sefii diplomatiilor americana si chineza se intalnesc joi in Alaska pentru prima oara fata in fata de la instalarea lui Joe Biden la Casa Alba, o reuniune in cursul careia se asteapta sa fie etalate dezacordurile profunde si adeseori ireconciliabile dintre primele doua puteri mondiale angajate intr-o…

- Șeful diplomației SUA, care s-a aflat, marți, la Tokyo, in cadrul primului sau turneu in Asia, a avertizat China impotriva utilizarii „constrangerii și agresivitații” sub rezerva unor represalii din partea Statelor Unite. Antony Blinken, care va fi miercuri la Seul, urmeaza sa se intalneasca, joi, cu…

- Responsabilii politicii externe americane se vor intalni saptamana viitoare cu sefii diplomatiei chineze intr-o prima reuniune dupa alegerea presedintelui Joe Biden, pe care o promit "foarte sincera" intre primele doua mari puteri mondiale aflate in pragul unui nou razboi rece, noteaza AFP.…

- Statele Unite au anuntat pentru joi discutii cu Australia, India si Japonia, noul presedinte Joe Biden reinnoind astfel aceasta alianta strategica supranumita QUAD, in pofida avertismentelor Chinei, transmite AFP. Departamentul de Stat al SUA a anuntat ca secretarul de stat Antony Blinken se va intalni…

- Statele Unite își vor îndeplini obligația de a plati peste 200 de milioane de dolari catre Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) pâna la sfârșitul lunii februarie dupa anularea planului lui Donald Trump de retragere din aceasta organizație, a declarat miercuri secretarul de…

- SUA au aprobat la randul lor miercuri prelungirea Tratatului 'New START' cu Rusia pentru o perioada de cinci ani, a anuntat secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, relateaza Reuters si AFP. "Prelungirea Tratatului 'New START' asigura ca avem limite verificabile pentru…

- Secretarul de stat al SUA Mike Pompeo s-a intalnit vineri, pentru prima data, cu Antony Blinken, numit de Joe Biden pentru a prelua conducerea Departamentului de Stat, a anuntat un responsabil al Departamentului, relateaza AFP. "Intalnirea lor a fost foarte productiva", a adaugat responsabilul…