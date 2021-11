Primul semn de black out? Pană de curent de amploare la Ploiești Mai multe cartiere din Ploiești au fost afectate, joi seara, de o pana de curent de amploare, informeaza observatorulph.ro . Este vorba despre cartierele Zonele Vest, Paltiniș, Poligonului, Malu Roșu, dar și o parte a zonei centrale a orașului și a cartierului Bariera București. Toate sunt cartiere dens populate. Avaria s-a produs in jurul orei 17:45, iar echipele Electrica intervin pentru stabilirea cauzei și remedierea defecțiunii din sistem. The post Primul semn de black out? Pana de curent de amploare la Ploiești appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

