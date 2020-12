Stiri pe aceeasi tema

- Un inculpat a fost condamnat la inchisoare cu executare pentru zadarnicirea combaterii bolilor, doi au primit condamnari la inchisoare cu suspendarea executarii pedepsei si doi au fost achitati in urma dosarelor penale deschise de la inceputul pandemiei, potrivit informatiilor publicate pe portalul…

- Un barbat de 36 de ani este primul roman care a primit o sentinta de condamnare la inchisoare cu executare pentru infractiunea de zadarnicire a combaterii bolilor. In 10 decembrie, Matei Strugurel a fost condamnat la 1 an de inchisoare cu executare pentru zadarnicirea combaterii bolilor de catre Judecatoria…

- Un barbat in varsta de 36 de ani care a fost testat pentru coronavirus și care a fugit din spital a fost condamnat la inchisoare. Este prima data cand in Romania o persoana primește condamnare cu inchisoare pentru infractiunea de zadarnicire a combaterii bolilor Conform deciziei emise de Judecatoria…

- Un barbat de 36 de ani este primul roman care a primit o sentinta de condamnare la inchisoare cu executare pentru infractiunea de zadarnicire a combaterii bolilor. In 10 decembrie, Matei Strugurel a fost condamnat la 1 an de inchisoare cu executare pentru zadarnicirea combaterii bolilor de catre Judecatoria…

- În 10 decembrie, Matei Strugurel a fost condamnat la 1 an de închisoare cu executare pentru zadarnicirea combaterii bolilor de catre Judecatoria Buzau. El a fost judecat dupa ce, în luna aprilie a acestui an, a fugit din…

- Pe 10 decembrie, Matei Strugurel a fost condamnat la 1 an de inchisoare cu executare pentru zadarnicirea combaterii bolilor de catre Judecatoria Buzau. Pe langa pedeapsa cu inchisoarea, barbatului i-a fost interzisa exercitarea drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii…

- Un barbat de 36 de ani, din Grebanu, a fost condamnat la un an de inchisoare cu executare dupa ce, in luna aprilie, a fugit dintr-un container aflat in curtea spitalului Garlași. Barbatul era suspect de coronavirus și n-a mai avut rabdare sa soseasca rezultatele testului. Pedeapsa cu inchisoarea este…

- Joi a fost data prima condamnare din Romania pentru o persoana suspectata cu Covid-19 care a fugit din spital. Judecatoria Buzau a dat o sentința de șase luni de inchisoare cu suspendare pentru un barbat in varsta de 50 de ani acuzat de zadarnicirea combaterii bolilor. Pe 10 aprilie, in plina stare…